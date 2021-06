Esta posição foi transmitida por António Costa, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, após a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter anunciado que o PRR português tinha obtido "luz verde" para ser submetido agora à apreciação por parte do Conselho.

"A Comissão Europeia procedeu na terça-feira à emissão de dívida e a generalidade dos Estados-membros já apresentou os seus planos. Este é um marco histórico na União Europeia", declarou na conferência de imprensa o primeiro-ministro do Portugal, país que preside ao Conselho da União Europeia até junho.

António Costa afirmou depois que estes passos dados pela União Europeia "significam que a esperança se converteu agora em confiança".

"A Europa agiu em conjunto para colocar em marcha a recuperação", declarou, numa alusão à crise provocada pela pandemia da covid-19 desde fevereiro do ano passado.

