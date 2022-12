Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM), a Corticeira Amorim precisa que o terreno tem 1.855 hectares, inclui um conjunto de imóveis afetos à exploração florestal e será comprado pela subsidiária Herdade de Rio Frio, SA.

"A Corticeira Amorim pretende melhorar a produtividade da atividade agroflorestal da Herdade de Rio Frio, designadamente através da implementação de adensamentos neste montado único", afirma a empresa.

A Corticeira Amorim explica que concretizou com "o Caixa -- Banco de Investimento, S.A. ("CaixaBI") e com a Caixa Geral de Depósitos, S.A. ("CGD") um Programa de Emissões de Papel Comercial ("PPC") no montante de 20 milhões de euros, com maturidade em 2027, assumindo o CaixaBI as funções de Organizador, Líder, Agente Pagador e Instituição Registadora e a CGD a garantia de subscrição".

Este é o 5.º financiamento sustentável da Corticeira Amorim, num total de 126,6 milhões de euros.

"As emissões no âmbito deste PPC qualificam-se como instrumentos de financiamento verde, de acordo com o Green Finance Framework -- November 2022 da Corticeira Amorim, que foi objeto de revisão independente por parte da KPMG & Associados -- S.R.O.C., S.A., confirmando, através da emissão de um relatório de garantia limitada de fiabilidade, o seu alinhamento com as quatro componentes dos Green Loan Principles da London Market Association de fevereiro de 2021 e dos Green Bond Principles, da International Capital Market Association de junho de 2021.

