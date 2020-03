Corrida aos supermercados 'online' Continente e Auchan congestiona acessos A corrida aos supermercados 'online' Continente e Auchan tem provocado congestionamento no acesso às lojas virtuais e atrasos na entrega das compras, com as empresas a fazer todos os esforços para responder ao aumento da procura. economia Lusa economia/corrida-aos-supermercados-online-continente-e_5e73a02c54821b1985b06c80





De acordo com um cliente da cadeia de supermercados do grupo Sonae, compras efetuadas hoje na loja 'online' do Continente têm data de entrega para 25 de abril.

Já no 'site' da Auchan, vários clientes têm apontado dificuldades em fazer encomendas, já que ficam em lista de espera 'online' durante horas.

Só a título de exemplo, a Lusa tentou entrar na loja 'online' da Auchan às 10:30 e até ao momento (pelas 16:00) encontra-se em fila de espera para ser redirecionado para o 'site'.

Ambas as empresas reconhecem que houve um aumento dos acessos às lojas 'online', devido às medidas de combate à propagação do novo coronavírus, e estão a fazer o possível para dar resposta aos consumidores.

"Face ao elevado número de acessos ao 'website' do Continente, tem-se verificado alguma indisponibilidade e dificuldade de acesso temporário", disse à Lusa o porta-voz da Sonae MC.

"Estamos a envidar todos os esforços para repor o normal funcionamento do 'site'", adiantou a mesma fonte, que avançou que o acesso 'online' do Continente "mais do que quadruplicou nas últimas semanas".

A Sonae MC refere que, "até ao momento, o Continente tem realizado todos os esforços para conseguir dar resposta a este aumento da procura", salientando que dado o elevado volume de tráfego registado no 'site', os consumidores podem também recorrer à 'app' Continente [aplicação do Continente].

"A Sonae MC apela à melhor compreensão por todos os colaboradores que trabalham, todos os dias, comprometidos em manter a sua atividade ao serviço dos portugueses", sublinhou.

"Neste momento, a nossa grande prioridade é termos pessoas a preparar as encomendas. Algo que, nesta fase, com pessoas em casa e uma óbvia dificuldade de recrutamento, é um grande desafio", afirmou, por sua vez, fonte oficial da Auchan.

"No que diz respeito ao nosso 'website', estamos a registar um número muito acima do normal de encomendas 'online'. O tráfego extraordinário que o nosso 'website' tem recebido nos últimos dias tem sobrecarregado a capacidade de resposta da infraestrutura", admitiu a mesma fonte.

Perante isso, "estamos a fazer todos os esforços possíveis para aumentar a capacidade de resposta do 'site', de forma a reduzir o tempo de espera e aumentar o desempenho" do mesmo para os utilizadores.

"Criámos a fila de espera porque queremos evitar o colapso do 'site', uma vez que temos 70 mil pessoas a tentar aceder ao 'site', em simultâneo", algo que "nenhum 'site' normal aguentaria tal, em situações normais", explicou fonte oficial da Auchan.

"Estamos a aceitar todas as encomendas que conseguimos entregar, garantindo um serviço de qualidade", concluiu.

Ainda no âmbito das recomendações das entidades de saúde para a mitigação do Covid-19, o Continente implementou alterações temporárias ao serviço de entregas, como a exclusão de opções de pagamento no ato de entrega.

Ou seja, o pagamento das compras pode ser feito por via do cartão de crédito, MB Way ou PayPal.

"Relembramos que com a opção cartão de crédito, MB Way ou PayPal, na colocação da encomenda será reservado o seu valor total, acrescido de 3%, para possíveis diferenças de valor motivadas pela variações de peso nos frescos, ou substituição de produtos indisponíveis. O seu cartão de crédito só será debitado pelo valor exato da fatura após receber a sua encomenda", refere o Continente numa mensagem aos clientes.

As entregas ao domicílio são efetuadas à porta do cliente, não havendo entrada dos funcionários no local.

