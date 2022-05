"O mecanismo, chamado 'Resiliência Económica Africana', será desembolsado através de empréstimos da AFC aos bancos comerciais, bancos regionais de desenvolvimento em vários países africanos, garantindo-lhes liquidez em moeda forte para financiar o comércio e outras atividades nas suas várias jurisdições", lê-se no comunicado enviado à Lusa.

O financiamento de 2 mil milhões de dólares, cerca de 1,9 mil milhões de euros, será distribuído pelos bancos comerciais, que poderão "alavancar as verbas e aceder a financiamento com taxas competitivas, beneficiando do comprovado acesso da AFC ao financiamento global".

Detida maioritariamente pelo banco central da Nigéria, a AFC (Africa Finance Corporation, no original em inglês), tem também como acionistas o United Bank for Africa, o Access Bank, o First Bank Nigeria e o Zenith Bank, que, juntos, representam cerca de 80% do capital desta instituição.

A AFC foi fundada em 2007 e investiu mais de 9,8 mil milhões de dólares (9,2 mil milhões de euros) em projetos em 35 países africanos, tendo entre os seus membros os lusófonos Cabo Verde e Guiné-Bissau.

