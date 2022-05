O arranque da atual campanha de entrega da declaração do IRS, em 01 de abril, foi acompanhado pela disponibilização nesse mês de um total de 145.899 vagas de atendimento, a nível nacional, para apoio no preenchimento do IRS.

Em resposta à Lusa, fonte oficial da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) referiu que do total disponibilizado naquele mês, foram efetuadas 53.631 marcações, ou seja, 37% do total.

Este valor médio a nível nacional tem grandes variações a nível geográfico, com o número de marcações a ascender a 71% (das 17.457 disponíveis) no distrito de Lisboa. Também nos distritos Viana do Castelo e Setúbal, a taxa de utilização foi superior, de 63% e 61%, respetivamente, das 5.082 e 3.759 disponíveis em cada um.

Em maio, as vagas disponíveis para apoio ao preenchimento e entrega da declaração do IRS aumentaram para 152.052, tendo sido "agendadas até ao momento 47.760 (cerca de 30%)", segundo a mesma fonte oficial.

No acumulado dos dois meses, a taxa de marcações absorveu até agora 99.391 das vagas existentes, cerca de um terço.

Também em maio, Lisboa se destaca como o distrito com mais marcações efetuadas, estando a taxa de utilização das 16.245 vagas disponíveis nos 75%, seguindo-se Setúbal (56%) e Viana do Castelo (48%).

O número de vagas por distrito disponibilizadas em cada um dos meses variou, sendo que em ambas as ocasiões o do Porto surge no topo da tabela: com 22.842 em abril e 19.344 este mês.

Há vários anos que a declaração anual do IRS apenas pode ser submetida por via eletrónica independentemente do perfil do contribuinte ou da tipologia de rendimentos que aufere, com a AT a disponibilizar vários instrumentos de apoio como o serviço e-balcao e o Centro de Atendimento Telefónico, além de vários tutoriais no 'Youtube'.

No entanto, os cidadãos que possam ter maior dificuldade em usar estas soluções, podem recorrer presencialmente ao atendimento digital assistido nos vários serviços de Finanças a nível nacional.

É ainda possível pedir este tipo de apoio em algumas juntas de freguesia e em Lojas e Espaços do Cidadão.

A entrega da declaração anual de rendimentos relativos a 2021 decorre até 30 de junho. Os dados disponíveis no Portal as Finanças indicam que até ao início do dia de hoje tinham sido submetidas 3.860.007 declarações.

