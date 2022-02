De acordo com o Boletim do Mercado Liberalizado do Gás Natural, publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), em novembro de 2021, "o mercado livre alcançou cerca de 1,3 milhões de clientes", representando "um crescimento de 2.699 clientes face ao mês anterior".

Apesar do crescimento de 2,7% em número de clientes, no mês análise, o consumo estimado "foi de 39.150 GWh em base anual, o que representa um decréscimo de 66,2 GWh face ao mês anterior", observou o regulador.

O mercado livre representava, em novembro, a grande maioria (cerca de 85%) do número total de clientes e cerca de 98% do consumo em Portugal Continental.

Segundo a ERSE, naquele mês, permaneciam 232.449 clientes no mercado regulado.

Relativamente a quotas de mercado, a Galp manteve a posição como principal operador no mercado livre em consumo (54,6%), mas perdeu 1,2 pontos percentuais face ao mês anterior.

Já a EDP Comercial manteve a sua posição de liderança em número de clientes (49,5%).

Em novembro, a Endesa e a Goldenergy foram os comercializadores que mais captaram clientes, ganhando, respetivamente, cerca de 29% e 19% do número de clientes que mudou de comercializador, concluiu a ERSE.

