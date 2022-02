"Antevemos uma forte recuperação económica em Moçambique em 2022, com o levantamento das medidas de distanciamento social a aumentar o consumo privado, enquanto um ambiente de segurança mais estável conduz a um investimento mais forte, particularmente no setor dos hidrocarbonetos", dizem os analistas da consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings.

"Prevemos um crescimento de 5% em 2022, acima do crescimento estimado de 2,8% em 2021 e signficativamente mais forte que a média de 4% registada entre 2015 e 2019", lê-se numa análise à economia moçambicana.

No documento, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, a Fitch Solutions lembra que os sinais estão visíveis, apontando para o crescimento de 3,4% no terceiro trimestre do ano passado, face ao período homólogo, que compara com os 2% de crescimento homólogo registados no trimestre anterior.

Assim, os analistas reviram em alta a previsão anterior, de 4,4% para 5%, "sustentada nos sinais do regresso do investimento e nas exportações mais fortes de gás natural liquefeito, e colocando o país confortavelmente acima da média prevista de crescimento para a África subsaariana, de 3,8%".

A produção de gás natural liquefeito vai motivar um rápido crescimento das exportações, fazendo com que "Moçambique seja um exportador líquido de gás pela primeira vez no segundo semestre deste ano quando o projeto Coral South FLNG, da Eni, começar a produzir", o que vai contribuir em 0,6 pontos percentuais para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, concluem os analistas.

