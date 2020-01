Construção em Cabo Verde com indicador de confiança mais alto dos últimos 11 anos O setor da construção em Cabo Verde registou no quatro trimestre de 2019 indicador de confiança mais alto dos últimos 11 anos e o ritmo de crescimento económico continuou a acelerar, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas. economia Lusa economia/construcao-em-cabo-verde-com-indicador-de_5e298b725002c3127d37aa5d





De acordo com os dados do Inquérito de Conjuntura aos Agentes Económicos, nos últimos três meses do ano passado, o indicador de confiança no setor da construção manteve a tendência ascendente dos últimos trimestres, registando o valor mais alto dos últimos 45 trimestres consecutivos, equivalente a 11 anos.

Nesse mesmo período, o INE concluiu que o clima económico evoluindo favoravelmente face ao trimestre homólogo, e a conjuntura no setor é favorável.