De acordo com o boletim referente ao segundo trimestre de 2020 do Índice de Produção na Construção Civil, divulgado hoje pelo INE, a produção naquele setor situou-se neste período nos 69,1 pontos, o que compara ainda com os 103,4 pontos do primeiro trimestre (-33,2%).

Desde o terceiro trimestre de 2017 que este índice registava crescimentos trimestrais consecutivos, segundo o histórico do indicador do INE, consultado pela Lusa. Contudo, o crescimento no primeiro trimestre de 2020 já tinha sido o segundo mais reduzido, depois dos 3,5% registados no terceiro trimestre de 2018, com os primeiros efeitos da pandemia de covid-19.

Cabo Verde contava até 21 de setembro com um acumulado de 5.281 casos de covid-19 diagnosticados desde 19 de março, que provocaram 52 mortos.

O arquipélago decretou o estado de emergência, para conter a pandemia, em abril e maio, com medidas de confinamento da população e limitação da atividade laboral, tendo iniciado um desconfinamento progressivo em junho.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 961.531 mortos e mais de 31,1 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

