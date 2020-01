Consórcio de exploração de gás em Moçambique cria centros de desenvolvimento empresarial O consórcio Mozambique Rovuma Venture de exploração de gás natural vai criar três centros de desenvolvimento empresarial para capacitar firmas moçambicanas, por forma a incluí-las nas suas listas de fornecedores, anunciou hoje em comunicado. economia Lusa economia/consorcio-de-exploracao-de-gas-em-mocambique-_5e2f1206f0a7d512829954b3





"Os centros serão plataformas para desenvolver empresas moçambicanas qualificadas e competitivas que possam apoiar uma variedade de setores em crescimento no país, como o setor extrativo", anunciam as petrolíferas parceiras da Área 4 da bacia do Rovuma, ao largo de Cabo Delgado.

Os centros vão ser instalados em Maputo, Pemba e Palma em colaboração com o Governo de Moçambique e o setor privado num investimento que ronda os 2,7 milhões de euros.