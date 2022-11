De acordo com os 'Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores' do Instituto Nacional de Estatística (INE), "o indicador de confiança dos consumidores diminuiu entre setembro e novembro, apenas marginalmente no último mês, atingindo um valor próximo do registado em abril de 2020 no início da pandemia".

O saldo das opiniões dos consumidores sobre a evolução passada dos preços diminuiu em novembro, após ter renovado em outubro o valor máximo da série, na sequência da trajetória marcadamente ascendente iniciada em março de 2021.

Quanto ao indicador de clima económico, "aumentou em novembro, após ter diminuído entre agosto e outubro", com os indicadores de confiança da indústria transformadora, da construção e obras públicas, do comércio e dos serviços a aumentarem relativamente a outubro.

Segundo o INE, "os saldos das expectativas dos empresários sobre a evolução futura dos preços de venda diminuíram na indústria transformadora, no comércio e, de forma ligeira, na construção e obras públicas, enquanto nos serviços este saldo aumentou, embora permanecendo num nível inferior ao máximo da série registado em abril".

