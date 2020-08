Segundo o inquérito de confiança ao consumidor, de abril a junho, já com a pandemia do novo coronavírus, os cabo-verdianos continuaram a perder confiança na economia, com valores mais baixos dos últimos seis trimestres consecutivos.

Face ao mesmo período do ano passado, o INE concluiu que a confiança das famílias cabo-verdianas também evoluiu negativamente.

Na avaliação da situação presente e passado, as famílias inquiridas afirmaram, no entanto, que nos últimos 12 meses tanto a sua situação económica do seu lar como a situação económica do país evoluíram positivamente relativamente ao trimestre homólogo.

"Na opinião dos inquiridos, os preços de bens e serviços diminuíram face ao trimestre homólogo, nota-se que o desemprego diminuiu ligeiramente relativamente ao mesmo período do ano 2019", lê-se no relatório do INE.

Quanto à poupança, a maior parte (93,2%) dos inquiridos no segundo trimestre do ano de 2020 considerou que a atual situação económica do país não permite poupar dinheiro, valor superior ao percentual no trimestre homólogo (66,2%).

Para o futuro, tanto a situação financeira das famílias como a situação económica do país deverão evoluir negativamente face ao trimestre homólogo, segundo as famílias cabo-verdianas, para quem os preços de bens e serviços deverão aumentar e o desemprego diminuir ligeiramente face ao trimestre homólogo.

Sobre a intenção de comprar carro nos próximos 12 meses, 81 em cada 100 entrevistados afirmaram ter a certeza absoluta que não tencionam fazer esse negócio nesse período.

Entre abril e junho, 14% dos inquiridos asseguraram que provavelmente vão comprar ou construir uma casa nos próximos dois ano, correspondendo a um decréscimo de 8,0 pontos percentuais face o trimestre homólogo (22%).

