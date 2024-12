Desde o início do ano que este índice tem estado sempre acima da média, registando 16 valores, algo que já não acontecia desde o início da pandemia de covid-19, em 2020.

O indicador mede a apreciação dos consumidores através de uma pontuação obtida com inquéritos à população.

Apesar do valor obtido, várias respostas continuam a mostrar reservas, indicou o INE.

"Para as famílias inquiridas, nos últimos 12 meses, a situação económica do seu lar evoluiu positivamente", mas "a situação económica do país evoluiu negativamente relativamente ao trimestre homólogo", indica-se no boletim.

Tal como nos inquéritos anteriores, a maioria diz que não há condições para constituir poupanças, receia aumentos de preços e desemprego e não tem planos para comprar carro ou casa.

