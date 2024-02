O indicador atingiu o índice 14, valor que havia sido quebrado em janeiro de 2020, altura em que o novo coronavírus começava a espalhar-se pelo mundo, provocando depois a pandemia de covid-19.

"De acordo com os inquiridos, para os próximos 12 meses, tanto a situação financeira das famílias como a situação económica do país deverão evoluir positivamente", segundo o boletim do INE.

O indicador é calculado trimestralmente com base num inquérito à população, numa amostra representativa do país, com perguntas sobre as perspetivas financeiras do agregado familiar e a situação económica do país.

