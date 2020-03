Concluída desinfeção das 333 carruagens e 56 estações do Metro de Lisboa

As 333 carruagens e as 56 estações do Metro de Lisboa encontram-se todas desinfetadas por nebulização, com um produto específico, para diminuir o risco de contaminação e contágio da Covid-19, foi hoje anunciado.

economia

Lusa

economia/concluida-desinfecao-das-333-carruagens-e-56-_5e74c4a454821b1985b0e8bf