De acordo com um despacho conjunto dos ministros da Economia Marítima e das Finanças, de 09 de março, mas publicado apenas na segunda-feira em Boletim Oficial, a "melhoria dos níveis de serviços prestados no que se refere às ligações marítimas interilhas é uma das prioridades do Governo de Cabo Verde".

"É de fundamental importância a constituição de uma comissão de acompanhamento da concessão de Serviço Público de Transporte Marítimo Interilhas, com capacidade especializada de natureza técnico-operacional, económico-financeira e jurídica", justifica o mesmo documento.