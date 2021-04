"Desde o surto da covid-19, a indústria global da aviação civil tem sido duramente atingida. O mercado aéreo de passageiros encolheu drasticamente devido ao impacto devastador da pandemia", lembrou ainda num comunicado divulgado na terça-feira a Companhia do Aeroporto Internacional de Macau (CAM).

Em 2020, no aeroporto internacional de Macau, registaram-se "16.962 movimentos de aeronaves, com uma diminuição anual de 78%", enquanto o número de passageiros diminuiu 88%, para 1,17 milhões.

"O rendimento total dos principais operadores do aeroporto (incluindo o CAM) está estimado em 1,46 mil milhões de patacas (155 milhões de euros) com um declínio anual de 77%", indicou a empresa, na mesma nota.

Ainda assim, a CAM acredita que, à medida que o trabalho de prevenção e controlo da epidemia normalize, a indústria global da aviação e do turismo vai recuperar gradualmente.

Razão pela qual, indicou a empresa, o volume de passageiros no aeroporto internacional de Macau "em março duplicou em relação ao de fevereiro deste ano e aumentou três vezes no mesmo período em 2020, refletindo que a procura do mercado está a retomar".

Antes da pandemia, em 2019, Macau recebeu quase 40 milhões de visitantes.

O território diagnosticou o primeiro caso de covid-19 no final de janeiro de 2020, contabilizando até agora apenas 48 casos, nenhum dos quais ativo, não tendo registado nenhuma morte provocada pela covid-19.

