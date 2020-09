Em comunicado enviado hoje à Lusa, a companhia aérea refere que desde esta segunda-feira conta com 40 voos semanais entre as ilhas cabo-verdianas, com capacidade para transportar 2.800 passageiros, face aos 34 voos e 2.380 passageiros com que retomou as ligações em 15 de julho, após uma paragem de quase quatro meses devido à pandemia de covid-19.

O aumento no número de voos semanais reflete os seis voos que passam a ser feitos todas as semanas entre a Praia e São Vicente, bem como os da rota entre São Vicente e a ilha do Sal.

"Até ao fim deste mês vamos continuar a analisar o comportamento da procura por parte dos passageiros e também vamos analisar se vai haver entrada de outros voos internacionais no arquipélago, de forma a saber se temos de fazer algum aumento de oferta", refere o diretor-geral da TICV (ex-Binter CV), Luís Quinta, citado no mesmo comunicado.

"Acreditamos que para dezembro o número de passageiros irá aumentar, e estamos a reforçar a nossa equipa de voo para que termos nessa altura condições de oferecer uma programação ao nível de dezembro de 2019", acrescentou.

A TICV refere ainda que em dezembro de 2017 transportou 34.000 passageiros, no mesmo mês de 2018 cerca de 33.000 e no ano passado 28.000.

"Se em dezembro de 2020 chegarmos aos 25.000 passageiros [num mês] seria um sinal muito positivo, não só para nós, TICV, como também para o país, pois seria sinal de recuperação", assumiu Luís Quinta.

A companhia recorda que as ligações aéreas interilhas em Cabo Verde foram suspensas no final de março, com a declaração do estado de emergência para conter a pandemia de covid-19, tendo sido retomadas em 15 de julho, com a obrigatoriedade de os passageiros apresentarem testes negativos ao novo coronavírus realizados com uma antecedência mínima de 72 horas.

Segundo os dados disponibilizados hoje pela TICV, a companhia, que em setembro de 2019 atingiu a marca de um milhão de passageiros, refere que transportou em todo o mês de agosto passado 6.800 passageiros. Um número que refere ser "muito inferior aos normais 40.000 passageiros do mesmo período em anos análogos".

Antes da suspensão dos voos, as ligações aéreas de passageiros para sete ilhas do arquipélago eram garantidas pela TICV com nove rotas operadas por três ATR-72 500, com capacidade para 72 passageiros.

Cabo Verde registava em 06 de setembro um acumulado de 4.330 casos de covid-19, com 42 mortes.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 880.396 mortos e infetou mais de 26,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

