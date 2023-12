A alteração foi hoje formalizada numa assembleia geral extraordinária da companhia, que tem como acionistas o Instituto de Ativos e Participações do Estado (50%), a Empresa Nacional de Navegação Aérea (40%) e o Fundo Social dos Funcionários e Trabalhadores do Setor dos Transportes.(10%).

Segundo um comunicado do Ministério dos Transportes (Mintrans), a tutela realizou "um extenso e criterioso processo de procura e de seleção", para escolher os novos gestores, com vista a "responder à necessidade de um maior e mais robusto alinhamento do processo de recuperação da companhia aérea iniciado em 2021".

A transportadora angolana era gerida pelo espanhol Eduardo Soria, que assumiu o cargo de presidente executivo em outubro de 2021, tendo Ana Major a presidir ao conselho de administração.

Os dois últimos anos foram marcados por conflitualidade laboral na empresa, que atravessa um período de reestruturação e um acumular de queixas dos passageiros, descontentes com os frequentes atrasos e cancelamentos de voos da companhia.

Mas também pelo regresso aos lucros, com a TAAG a registar um resultado líquido de 460,1 milhões de kwanzas (cerca de 900 mil euros ao câmbio da altura), em 2022, após anos de prejuízos, reforço e abertura de novas rotas e aquisição de aeronaves.

O Governo angolano quer privatizar a TAAG, mas não se compromete com datas.

Segundo o Mintrans, Santos Domingos construiu a sua carreira ao longo de mais de 30 anos com passagem pela liderança de empresas como a Sonangol, Sonair, Helimalongo, Sonagesa, Banco Caixa Angola, Sonagás e Banco de Desenvolvimento de Angola.

Nelson de Oliveira, que desempenhava, atualmente, funções na Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), volta à TAAG, onde ao longo de 38 anos desempenhou várias funções técnicas, evoluindo continuamente na sua carreira para funções seniores de direcção na componente da manutenção e engenharias.

Junta-se à equipa, como administrador não-executivo, Miguel Carneiro, que desempenhava as funções de consultor do gabinete do ministro dos Transportes.

Os restantes administradores mantêm-se em funções: Misayely Celestino Isaac Abias, Iuri Miguel Guerra Neto, como administradores não-executivos, e João Miguel da Gama Lobo Semedo, Sais Daalaoui, Maria Manuela Resende da Costa Pardal, Nowel R. Nagala, Custódia Gabriela Pereira Bastos e Susana Ramos, como administradores executivos.

