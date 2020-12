Em comunicado enviado à Lusa, a administração da Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV) justificou que previa realizar em dezembro 148 voos, com cerca de 10.300 lugares, tendo em conta que nos três meses anteriores foram apenas transportados cerca de 7.300 passageiros por mês.

"No entanto, com o decorrer deste mês, notou-se um considerável aumento da procura e assim foram adicionados mais 20 voos com capacidade para 1.440 passageiros. Na sua maioria os reforços foram para as ilhas de São Vicente e do Sal", explicou o diretor-geral da TICV, Luís Quinta, citado no comunicado.