Companhia aérea cabo-verdiana encaminha passageiros por via marítima por causa de bruma seca A companhia área Binter Cabo Verde já reencaminhou quase três dezenas de passageiros por via marítima, por causa da bruma seca que cobre o arquipélago, anunciou hoje a empresa.





"Ontem encaminhámos 15 passageiros de barco para Fogo no Praia D'Aguada às 23:00 e vão hoje 11 passageiros para o Maio, com excelente colaboração e coordenação com a CV Interilhas", informou o diretor-geral da Binter Cabo Verde, Luís Quinta.

A Cabo Verde Interilhas, sob a liderança da portuguesa Transinsular, venceu um concurso público internacional e assumiu o transporte marítimo de passageiros e cargas entre as ilhas de Cabo Verde em 15 de agosto do ano passado.