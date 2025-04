Os voos afetados são o DT653, na ligação Lisboa -- Luanda e DT650, no sentido inverso, adiantou a TAAG, acrescentando que está a monitorar a situação em concertação com as autoridades angolanas e entidades do ecossistema da aviação civil, e irá atualizar os passageiros sobre a interrupção do serviço através dos canais habituais.

"Esta falha elétrica nos aeroportos europeus, enquadra-se num risco para a segurança operacional, levando a TAAG e as autoridades competentes, a adotar o cancelamento dos serviços como a medida preventiva mais apropriada", refere a TAAG no comunicado, lamentando os constrangimentos causados "por esta situação de força maior".

Centenas de voos foram hoje cancelados no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e vários desviados para outros aeroportos, devido à falha de eletricidade que está a afetar a Península Ibérica, segundo a página oficial na internet da ANA Aeroportos.

A PSP reforçou o policiamento no aeroporto de Lisboa com polícias do Corpo de Intervenção para auxiliar a gestora da infraestrutura na "manutenção da ordem pública".

Fonte oficial da Polícia de Segurança Pública avançou que o aeroporto de Lisboa está "fortemente condicionado" devido à falta de eletricidade, precisando que o terminal 2, onde operam as companhias aéreas de baixo custo, está encerrado.

A ANA acionou os geradores de emergência, possibilitando o essencial da operação no Porto e em Faro, mas Lisboa está com mais limitações, disse à Lusa fonte oficial da gestora aeroportuária.

A REN - Redes Energéticas Nacionais confirmou um corte generalizado, desde as 11:30 de Lisboa, no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia, a qual foi reposta em alguns pontos do país ao princípio da noite.

