A AEP regressa à capital angolana com a referida comitiva, em parceria com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e a Câmara de Comércio e Indústria de Portugal -- Angola (CCIPA) para participar da 39.ª edição da FILDA, que decorre entre 23 e 28 de julho, na Zona Económica Especial.

Em comunicado, AEP refere que participa do evento pela 11ª vez e considera esta uma oportunidade para as empresas portuguesas consolidarem a sua presença no mercado angolano e fortalecerem as relações comerciais entre Luanda e Lisboa.

Para o presidente do conselho de administração da AEP, Luís Miguel Ribeiro, apesar do momento desafiante que Angola vive, a associação empresarial acredita que a resiliência da economia angolana a coloca no caminho da recuperação, "o que impactará positivamente as quase cinco mil empresas que exportam para o país".

Os setores de máquinas e aparelhos, produtos químicos, metais comuns, produtos alimentares e produtos agrícolas lideram o ranking dos produtos mais exportados de Portugal para a Angola, salienta-se na nota.

A presente edição da FILDA 2024, maior bolsa de negócios de Angola, organizada pelo Ministério da Indústria e Comércio, coincide com a primeira visita oficial do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, que, além de participar no Fórum Económico Angola -- Portugal, deve visitar o pavilhão de Portugal no evento.

