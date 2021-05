O encontro vai decorrer na Escola Central do Partido, na cidade da Matola, subúrbios da capital moçambicana.

Na agenda, vão estar "a situação de segurança no norte e centro do país, o programa do partido para 2021 e o balanço das eleições gerais, legislativas e das assembleias provinciais", refere a Frelimo em comunicado.

A sessão do comité central será a primeira desde a vitória do partido e do seu candidato presidencial, Filipe Nyusi (reeleito para um segundo mandato), nas eleições gerais de 15 de outubro de 2019.

Trata-se do órgão máximo de decisão do partido, entre congressos.

A reunião acontece numa altura em que a petrolífera Total suspendeu por tempo indeterminado o maior investimento em África, o empreendimento de exploração de gás natural no norte de Moçambique.

Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.500 mortes segundo o projeto de registo de conflitos ACLED e 714.000 deslocados de acordo com o Governo moçambicano.

Um ataque a Palma, junto ao projeto de gás em construção, a 24 de março provocou dezenas de mortos e feridos, sem balanço oficial anunciado.

As autoridades moçambicanas recuperaram o controlo da vila, mas o ataque levou a petrolífera Total a abandonar o recinto do empreendimento que tinha início de produção previsto para 2024 e no qual estão ancoradas muitas das expectativas de crescimento económico de Moçambique na próxima década.

Moçambique tem um total acumulado de 818 mortes e 70.052 casos de covid-19, 96% dos quais recuperados da doença.

LFO // SB

Lusa/Fim