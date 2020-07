"Deixo-vos com um último desafio, não percam tempo. Com estas oportunidades [ajudas europeias] vem também a responsabilidade. Vocês já demonstraram que podem encontrar excelentes projetos", disse a responsável do executivo comunitário na videoconferência "Euragora: Turismo em tempos de covid-19".

Na reunião virtual organizada pelas agências de notícias Lusa (portuguesa) e Efe (espanhola), a comissária considerou o turismo um setor económico "chave" na Europa, que tem "um papel crucial" em Portugal e Espanha.

"A crise da covid-19 veio demonstrar de forma muito clara que temos de assegurar e reforçar a resiliência de todos os setores económicos, e também do turismo", disse Elisa Ferreira no início do segundo e último dia do fórum virtual.

A comissária europeia mencionou "três desafios" para o setor do turismo e assegurou que os fundos estruturais podem ajudar a atingir esses objetivos.

O primeiro deles é o da "recuperação" dos efeitos negativos sociais e económicos da crise provocada pela pandemia de covid-19.

A iniciativa comunitária de "Investimento de Resposta à crise do Coronavírus", permitiu, nas primeiras semanas da pandemia, em abril, desviar 50 mil milhões de euros que estavam destinados ao apoio das regiões mais pobres da União Europeia para "setores e regiões económica e socialmente mais afetados" pela covid-19.

"As alterações também permitem um financiamento até 100% dos custos elegíveis" dos projetos de investimento apresentados, recordou Elisa Ferreira.

Entretanto, Bruxelas propôs, no quadro do Plano de Recuperação Europeu, que deverá ser aprovada pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia nas próximas semanas, a iniciativa REACT-EU, com um envelope financeiro de 55 mil milhões de euros de "dinheiro fresco" para apoiar a política de coesão atual em que as regiões mais ricas ajudam as mais pobres.

O segundo desafio referido por Elisa Ferreira será o de apoiar "a diversificação", a pensar na ajuda da atividade turística em zonas rurais, que têm problemas de desertificação e despovoamento, com cada vez mais pessoas a preferirem viver em grandes cidades onde têm mais oportunidades de encontrar trabalho.

Finalmente, a comissária mencionou o apoio desejado à "transição ecológica e digital", onde o turismo "tem a oportunidade de liderar" o caminho.

O turismo representa cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) da União Europeia e emprega cerca de 27 milhões de pessoas (12% da força de trabalho).

O setor é a maior atividade económica exportadora em Portugal, tendo sido, em 2019, responsável por 52,3% das vendas ao estrangeiro de serviços e por 19,7% das exportações totais, sendo as suas receitas 8,7% do PIB.

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), o setor em Espanha contribuiu com cerca de 12% para o PIB, e em 2019 o país recebeu quase 84 milhões de turistas internacionais.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 579 mil mortos e infetou mais de 13,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (136.900) e mais casos de infeção confirmados (mais de 3,46 milhões).

Seguem-se Brasil (75.366 mortos, mais de 1,96 milhões de casos), Reino Unido (45.053 mortos, quase 292 mil casos), México (36.327 mortos, mais de 311 mil casos), Itália (34.997 mortos e mais de 243 mil casos), França (30.120 mortos, cerca de 209 mil casos) e Espanha (28.413 mortos, mais de 257 mil casos).

