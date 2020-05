Comissão de Direitos Humanos de Cabo Verde pede atuação mais concertada

A presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania cabo-verdiana reconheceu hoje o "esforço enorme" do país, mas pediu uma "atuação mais concertada" entre os setores para implementar as medidas de mitigação dos feitos do novo coronavírus.