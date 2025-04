"Depois de um ano em que muitas uvas ficaram por vindimar por não haver a quem as vender, adensam-se as preocupações dos agricultores quanto à sua capacidade de resistir a mais um ano de dificuldades, com falta de escoamento e baixos preços pagos pelas uvas (preços que se mantêm nos mesmos valores de há 25 anos e até inferiores), aumentos brutais dos custos de produção e, sobretudo, um forte desequilíbrio do poder entre a produção, a transformação e o grande comércio exportador", indicou, em comunicado, a CNA.

Por outro lado, sublinhou que, perante a aplicação de tarifas sobre as exportações de vinho, nomeadamente para os EUA, "é imperioso" pôr fim às exportações desnecessárias.

A CNA denunciou ainda a insuficiência de medidas de apoio, criticando o que disse ser a propaganda do Governo.

"O Ministério da Agricultura não adotou uma única medida para acudir, diretamente, à situação desesperada dos pequenos viticultores durienses que os pudesse compensar pelas enormes perdas de rendimento", apontou.

De acordo com os agricultores, as regiões vitivinícolas, em particular o Douro, precisam de atenção por parte do Governo, com medidas imediatas e estruturantes, nomeadamente "o fim da liberalização dos direitos de plantação da vinha na União Europeia" e a promoção das exportações.

