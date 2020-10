Segundo o boletim do mercado liberalizado de gás natural, hoje divulgado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), em termos de consumo, registou-se um decréscimo de 261 gigawatts-hora (GWh) face a agosto, atingindo 40.439 GWh em setembro, o que representa um decréscimo de 0,6% face ao mês anterior e de 5,4% face ao mês homólogo.

Atualmente, de acordo com o regulador, o consumo no mercado livre representava, em setembro, cerca de 98% do consumo total registado em Portugal continental.

"A totalidade dos grandes consumidores está já no mercado livre [ML], por outro lado, a percentagem de consumo do segmento de clientes industrias no ML representa no mês de agosto cerca de 96% do consumo total do segmento", esclareceu a ERSE.

Em termos de quota de mercado, a Galp manteve, no mês em análise, a sua posição como principal operador no mercado livre em consumo (60%).

Já a EDP Comercial manteve a sua posição de liderança em número de clientes (51%), apesar da quebra registada desde setembro de 2019.

No segmento de clientes industriais, a Galp manteve a liderança (52%), bem como no segmento dos grandes consumidores (65%), apresentando, no entanto, uma redução de 0,7 pontos percentuais da sua quota no segmento dos clientes industrias, relativamente a agosto.

No segmento residencial e no das pequenas e médias empresas (PME, a EDP Comercial manteve a liderança, com 51% e 59%, respetivamente, apesar da redução de 0,4 pontos no segmento residencial, face ao mês anterior.

