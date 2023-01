"O facto de esta cimeira ir decorrer em Kiev é um forte sinal tanto para os parceiros como para os inimigos" da Ucrânia, alvo de uma ofensiva militar russa desde fevereiro de 2022, assinalou Chmygal numa reunião do Governo.

Denys Shmygal também confirmou que na véspera da cimeira a capital ucraniana vai receber vários comissários europeus para "consultas entre o Governo e a Comissão Europeia".

Trata-se de "dois acontecimentos extremamente importantes relativos à integração europeia da Ucrânia", sublinhou.

As conversações de quinta-feira e a cimeira de sexta-feira devem permitir que "a Europa acredite na vitória da Ucrânia", ao mesmo tempo que "apoia o nosso rápido movimento em direção à adesão à UE", insistiu Denys Chmygal.

"Para os inimigos: este é um sinal da inutilidade dos seus esforços para semear discórdia na coligação que apoia a Ucrânia e abortar a nossa integração euro-atlântica", argumentou.

A Rússia justificou, em parte, a sua invasão da Ucrânia pelo risco, segundo Moscovo, que representava uma possível aproximação de Kiev com a NATO.

A adesão da Ucrânia à UE e o apoio a Kiev contra a invasão russa deverão ser as temáticas centrais do encontro entre os comissários e o Governo ucraniano e da cimeira.

No final de junho de 2022, a Ucrânia recebeu o estatuto de candidato oficial à adesão à UE, um gesto de apoio simbólico mas forte, quatro meses após o início da invasão russa, mas o percurso até à adesão pode levar anos a ser concluído.

A data da reunião do colégio de comissários com o Governo ucraniano estava por esclarecer, constando no calendário da Comissão Europeia para acontecer entre quinta e sexta-feira, mas sem programa disponível.

No final da semana passada, Bruxelas disponibilizou informação na qual constava a participação do vice-presidente executivo Valdis Dombrovskis e dos comissários Margaritis Schinas (Promoção do Modo de Vida Europeu), Janusz Wojciechowski (Agricultura), Nicolas Schmit (Emprego e Direitos Sociais), Ylva Johansson (Assuntos Internos), Paolo Gentolini (Economia) e Janez Lenarcic (Gestão de Crises).

Esta informação foi, entretanto, retirada.

Questionado na segunda-feira sobre esta reunião e a cimeira posterior, o porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, respondeu que os dois eventos são em separado e que na cimeira apenas participarão a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, o Alto-Representante para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

"O resto do colégio não vai estar na cimeira", disse o representante durante a regular conferência de imprensa, sem avançar mais detalhes, alegando razões de segurança.

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

