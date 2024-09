A CTP destacou que a cimeira, que se realiza no dia 27 de setembro no Palácio Nacional de Mafra, tem como tema "Turismo é Valor".

A entidade deu conta de que o evento pretende "apelar à reflexão e ao debate construtivo sobre a atividade que mais contribui para o crescimento da economia em Portugal".

Segundo o comunicado, a cimeira irá contar com a participação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, Luís Montenegro, numa altura "em que o Turismo se debate com enormes desafios e no âmbito de uma geoestratégia mundial marcada pelas guerras em várias partes do mundo".

Presentes também estarão o ministro da Economia, Pedro Reis, o secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

Segundo a CTP, nesta edição da cimeira irão ser "debatidos temas como 'Turismo como motor da economia portuguesa'; 'Desafios da Aviação e da Ferrovia na próxima década'; 'Incertezas da geopolítica mundial'; Novas dinâmicas do Crescimento do Turismo' e 'Transição Digital: Riscos e Oportunidades'".

"Queremos nesta cimeira olhar para o futuro", disse Francisco Calheiros, presidente da CTP, citado na mesma nota.

"Os números da atividade este ano já confirmam que continuamos no caminho certo, pelo que se pretende continuar a projetar o Turismo como um importante fator de desenvolvimento económico e social", afirmou.

O consumo turístico realizado em Portugal "foi determinante" para a expansão da economia portuguesa em 2023, contribuindo para quase metade do crescimento real do PIB, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) no dia 01 de agosto.

ALN (MES) // CSJ

Lusa/Fim