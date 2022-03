"A audiência mensal ativa superou os 25 milhões de utilizadores (...). Praticamente duplicou em março", disse o diretor-geral da holding, Alexandr Moiseev.

A notícia surge no meio de informações sobre o possível bloqueio do YouTube no mercado russo, no qual já foi restringido o acesso a redes sociais como o Facebook, Twitter e Instagram.

Moiseev reconheceu que agora é difícil de prever qual será a audiência da alternativa russa se o YouTube for finalmente bloqueado.

"Provavelmente crescerá, mas não se sabe quanto, nem a que ritmo", afirmou.

Agora a plataforma RuTube está a aumentar as capacidades de digitalização e publicação de vídeos, devido ao aumento dos seus utilizadores, acrescentou o representante.

O RuTube, fundado nos anos 2000, anunciou em dezembro que tinha iniciado um processo de modernização para satisfazer as necessidades e expectativas da audiência.

O senador russo Alexei Pushkov acusou hoje o YouTube de "estar em guerra" com as autoridades e a sociedade da Rússia.

Anteriormente, a plataforma bloqueou o acesso a vários 'media' estatais russos pela sua cobertura da campanha militar na Ucrânia.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.232 civis, incluindo 112 crianças, e feriu 1.935, entre os quais 149 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, incluindo mais de 4 milhões de refugiados em países vizinhos e quase 6,5 milhões de deslocados internos.

