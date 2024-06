A associação que representa as maiores fabricantes de automóveis que operam no Brasil comunicou que a produção de veículos em maio totalizou 166,7 mil unidades, uma queda de 24,9% face a abril.

Nos primeiros cinco meses de 2024, a produção de veículos no país sul-americano acumulou uma queda de 1,7% na comparação com igual período de 2023.

"Fábricas pararam ou tiveram seu ritmo reduzido não só naquele estado, mas também em outras regiões do país, dada a importância estratégica de vários fornecedores gaúchos [do Rio Grande do Sul]", destacou a associação num comunicado.

Além disso, greves em algumas fábricas e a 'operação-padrão' de funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e do Ministério de Agricultura e Pecuária, responsáveis pelas certificações ambientais de veículos e contentores de componentes, também tiveram efeito negativo sobre a produção.

Embora o setor tenha registado uma queda como um todo, a produção de veículos pesados, camiões e autocarros, superou a marca de 50 mil unidades no ano, com uma subida de 30% face os primeiros cinco meses de 2023. Foram produzidos mais 12 mil autocarros no período, o melhor resultado acumulado para o segmento desde 2015.

A Anfavea informou que o Brasil exportou 26.760 veículos montados no mês passado, resultado 41,4% inferior ao mesmo período de 2023 devido à diminuição da procura de parceiros no mercado sul-americano.

Entre janeiro e maio, os veículos brasileiros exportados atingiram 136.342 unidades, 29,7% a menos em relação aos mesmos meses do ano passado.

Embora o setor tenha registado resultados negativos, as principais fabricantes de veículos que operam no Brasil anunciaram investimentos no país num valor total de 125 mil milhões de reais (22 mil milhões de euros) até 2032, graças a uma série de incentivos fiscais para promover a produção em solo brasileiro.

