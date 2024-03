O maior fabricante mundial de carros elétricos informou que a capacidade inicial de produção do complexo será de cerca de 150.000 unidades por ano, com vista a iniciar as operações até ao final de 2024.

A fábrica de Camaçari - localizada no estado da Bahia - produzirá carros elétricos e híbridos, como o Dolphin, Song Plus, Yuan Plus e Dolphin Mini, para o Brasil e outros mercados latino-americanos em que a empresa opera.

O complexo, que ocupa mais de 4,6 milhões de metros quadrados da antiga fábrica da Ford, terá um total de 26 instalações que também vão fabricar chassis de autocarros e camiões elétricos e processar lítio e fosfato de ferro.

O projeto, cuja construção começou oficialmente no dia 5 deste mês, deverá criar mais de 5.000 postos de trabalho diretos, tendo a BYD anunciado também a construção de cinco edifícios residenciais para alojar cerca de 4.230 empregados.

