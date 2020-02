China Three Gorges coloca 1,8% do capital da EDP à venda A China Three Gorges (CTG) colocou ações representativas de 1,8% do capital social da EDP à venda, indicou hoje o grupo em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). economia Lusa economia/china-three-gorges-coloca-1-8-do-capital-da_5e56c0fcab112512a5b70325





A CTG comunicou acerca da sua "intenção de proceder à alienação de até 65.820.000 ações representativas de até 1,8000635% do capital social da EDP", lê-se na mesma nota.

No comunicado, a CTG informou ainda que "irá proceder ao lançamento de uma oferta particular das ações através de um processo de 'accelerated bookbuild' dirigido exclusivamente a investidores institucionais qualificados".

Após esta colocação, a CTG irá manter "784.957.024 ações da EDP sujeitas a um lock-up [retenção] de 120 dias", lê-se na mesma nota.

A operação conta com a participação do BNP Paribas e da Merril Lynch, de acordo com o comunicado.

A CTG adiantou também que "os temos finais da colocação serão anunciados após conclusão do processo de 'accelerated bookbuild', que se antecipa que deverá ocorrer amanhã [quinta-feira] antes da abertura do mercado".

A CTG é o maior acionista da EDP sendo que, no dia 06 de fevereiro, contava com uma participação de 23,27% do capital da elétrica, de acordo com o site da EDP.

"A sociedade China Three Gorges (Europe) S.A. é totalmente detida pela China Three Gorges (Hong Kong) Co. Ltd, cuja totalidade do capital social é detida pela China Three Gorges International Corporation, que por sua vez é detida na totalidade do capital pela China Three Gorges Corporation, que por seu turno é detida na totalidade do capital pela República Popular da China", esclareceu a EDP na sua página 'online'.

As ações da EDP fecharam hoje a subir 0,75% para 4,57 euros.

