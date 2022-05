China reforça medidas de prevenção contra a covid-19 em Pequim e restringe saída de cidadãos

As autoridades chinesas anunciaram hoje que as medidas adotadas em vários distritos de Pequim para prevenir a propagação da covid-19 vão ser alargadas a toda a capital, depois de o país decidir restringir as viagens dos cidadãos chineses além-fronteiras.