Em entrevista à Lusa, em Bruxelas, o responsável angolano lembra que, ao longo das últimas décadas, a China foi progressivamente crescendo e ocupando no continente africano "um espaço que durante muito tempo foi esquecido, abandonado", mas não tem dúvidas de que, se for esse o seu desejo, a Europa "tem tudo para ter um bom lugar em África, tudo para ganhar", até porque pelo seu "bom e melhor conhecimento de África".

Olhando em retrospetiva, Chikoti observa que "a Europa viveu um período de dizer 'nós colonizámos o continente, somos culpados pela colonização' e abandonaram" África, cujos países, e respetivas economias, foram naturalmente crescendo ao longo dos últimos 50, 60 anos.

"E neste crescimento das suas economias, eles também têm estado a lidar com vários parceiros. Surgiu a China, uma China que entrou em África no início dos anos 60 de maneira muito tímida, que não mostrou e não indicou muita coisa", tendo a construção do Tazara, linha ferroviária a ligar a Tanzânia à Zâmbia cofinanciada por Pequim, sido "provavelmente uma das primeiras grandes obras que fizeram em África", juntando-se a construção de "alguns estádios de futebol e algumas grandes casas".

Nas décadas de 70, 80 -- prosseguiu -- "houve transferência de muita tecnologia da Europa para a China", que a partir daí começou a crescer como potência económica, ironicamente graças ao forte investimento europeu (e também norte-americano).

"Se forem fazer a leitura de como é que a China emergiu, a China criou, com capital e investimento europeu, adquiriu tecnologia, adquiriu capital e começou a produzir. E criou um mercado interno. Com a tecnologia europeia, eles produziram as mesmas coisas. Você fabrica um carro na China, eles vão produzir um carro chinês com a sua tecnologia, mas vão dar-lhe um nome chinês. Foi o que aconteceu em todos os setores", aponta.

Recordando visitas que efetuou "no início dos anos 90" a fábricas na China, o antigo chefe da diplomacia angolana diz ter constatado que em todas elas tinham "mão de obra 100% chinesa, 100%" e administração chinesa, "mas o capital investido era geralmente europeu, americano e outro".

"Depois, não podemos ficar admirados que muito rapidamente tenha crescido um capital chinês e uma grande capacidade de produção chinesa. E primeiros mercados quais são? Vieram para os nossos países, com o seu capital, com os seus produtos. Em África encontram um espaço que durante muito tempo foi esquecido, abandonado. Eu olho para as minas da Zâmbia, do Congo, de Angola, que durante os anos 60, 70 eram propriedade de empresas europeias. O que os chineses fizeram foi meter novo capital, começar a explorar, e naturalmente que os bens começaram a ir para a China", aponta.

Nos dias de hoje, "de facto, a China está em cada um dos 54 países africanos, com investimentos pequenos ou grandes, mas está] em todos os países [...] De algum modo, a Europa tinha abandonado um espaço que alguém ocupou".

"Mas penso que essa não é uma batalha perdida. Estamos em economias abertas e livres, o que quer dizer que no mercado há vários concorrentes. Há uma maior concorrência, mas acho que Europa tem tudo para ter um bom lugar em África, tudo para ganhar", considera, apontando designadamente a "tecnologia de ponto geralmente apreciada" e o facto de os europeus "conhecem bem o mercado, conhecem bem as mentalidades africanas".

"Mesmo que haja também uma grande presença chinesa, [os europeus] têm sempre um bom e melhor conhecimento de África, certamente. Nós em Angola temos famílias de origem portuguesa que estão há 200, 300 anos em Angola. Portanto, tudo isso representa um bom ponto de partida. Em vez de abandonar esses mercados, há que criar maiores possibilidades de investimento. Os nossos mercados precisam de capitais. Há muitas possibilidades de iniciar negócio e há muito ausência de capital", frisou.

Georges Chikoti sublinha que a Europa não pode esperar que a China 'desapareça do mapa', mas sim ganhar consciência de que precisa de investir e competir com o gigante asiático.

"Sim, há uma maior presença chinesa, mas ainda há um potencial muito grande que pertence à Europa, que tem uma relação histórica, antiga, com o continente africano. A China está aí. Simplesmente, provavelmente nunca lhe tínhamos reconhecido o potencial que agora criou. Portanto agora está aqui, vamos ter que viver com ela, e vamos ter que cooperar com ela, trabalhar com ela, concorrer com ela", enfatizou.

"Não há ninguém que à partida tenha perdido uma batalha, mas também é importante que a Europa tome consciência de que tem capacidade, tem capital, e pode de facto investir mais e concorrer melhor. Acho que ainda há um terreno ainda muito aberta para que a Europa possa fazer bem e melhor com os países africanos", concluiu o dirigente angolano.

