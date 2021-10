Em comunicado, a empresa indicou que no terceiro trimestre, o mais seguido pelos analistas, teve um lucro líquido de 6.111 milhões de dólares (5.280 milhões de euros), quando no mesmo período do ano anterior tinha registado um prejuízo de 207 milhões de dólares. Este é o melhor resultado desde 2013.

O líder da empresa, Mike Wirth, atribuiu estes números "à melhoria das condições de mercado, a operações sólidas e a uma estrutura com custos mais baixos".

As vendas entre julho e setembro aumentaram 83% em relação ao período homólogo e atingiram 44.710 milhões de dólares.

"Pagámos 2.600 milhões de dólares em dividendos, reduzimos a dívida em 5.600 milhões e recomprámos 625 milhões em ações durante o trimestre", acrescentou Wirth.

A Chevron, uma das principais empresas do setor energético dos Estados Unidos, sofreu perdas avultadas em 2020 devido à crise associada à pandemia de covid-19, mas recebeu um impulso nos últimos meses com a recuperação económica e a procura.

Cerca de uma hora após a abertura de Wall Street, as ações da petrolífera subiam 0,86%. Desde o início do ano, a Chevron registou uma valorização de 34% no mercado.

