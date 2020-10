Xi Jinping tem previsto chegar na terça-feira a Shenzhen, uma das mais prósperas cidades chinesas, usada como laboratório para a abertura do país à economia de mercado, nos anos 1980, detalhou o diário South China Morning Post.

A informação sobre a visita de Xi foi ainda avançada pela agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, que detalhou que o chefe de Estado chinês vai inaugurar a cerimónia com um discurso.

Segundo o South China Morning Post, Xi tem ainda previsto reunir com a chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam.

A visita ocorre nas vésperas da quinta sessão plenária do 19º Comité Central do Partido Comunista da China (PCC), que vai traçar a direção económica e política do país nos próximos cinco anos, numa altura de crescentes tensões com os Estados Unidos.

Situada na fronteira com Hong Kong, Shenzhen tornou-se num centro global para o fabrico de componentes eletrónicos e sede das principais firmas tecnológicas do país, incluindo o grupo de telecomunicações Huawei, a fabricante automóvel BYD ou o gigante da Internet Tencent.

Shenzhen é uma cidade central no projeto de integração regional apadrinhado por Xi Jinping, a Área da Grande Baía - uma metrópole mundial, que inclui também Macau e Hong Kong e mais oito cidades de Guangdong, através da criação de um mercado único e da crescente conectividade entre as vias rodoviárias, ferroviárias e marítimas.

A visita de Ho Iat-seng não foi ainda oficialmente confirmada, mas o chefe do Executivo de Macau estará ausente entre terça e quinta-feira, tendo designado para exercer interinamente as suas funções o secretário para a Administração e Justiça, Cheong Weng Chon, segundo o boletim oficial do governo de Macau.

