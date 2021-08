Num 'briefing' aos jornalistas, em Sabóia, onde está instalado o posto de comando do combate ao fogo, o responsável explicou que o jovem de 20 anos que sofreu ferimentos graves, na quarta-feira, tem "queimaduras de primeiro e segundo grau" em 40% do corpo.

O homem, um civil, foi assistido por elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e transportado para o hospital, já tinha adiantado à agência Lusa, na quarta-feira, fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Além disso, houve três feridos ligeiros e "uma pessoa assistida", acrescentou o comandante das operações de socorro, frisando: "São as tais ocorrências que temos nestes incêndios, que são as entorses, as más disposições e tudo mais".

RRL/LL // ROC

Lusa/Fim