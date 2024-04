"Uma empresa com esta dimensão, com esta responsabilidade, avança com uma proposta que fica muito aquém daquilo que foi a reivindicação dos trabalhadores. Por isso é que os trabalhadores se manifestam nesta greve de 24 horas, lutando por melhores salários, é fundamental a valorização dos salários", disse Tiago Oliveira.

O líder da central sindical CGTP falava à agência Lusa durante o protesto de dezenas de trabalhadores que se concentraram à porta da fábrica da Coca-Cola Europacific Partners Portugal Unipessoal, Lda., em Azeitão, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal.

"É fundamental criar as condições para que os trabalhadores possam ter uma vida digna, uma vida desafogada. É preciso valorizar estes trabalhadores e esquecer esta ideia de que o lucro é mais importante do que a vida de cada um de nós. Temos que lutar, como estes trabalhadores estão a fazer, por uma vida melhor, com salários dignos e justos", frisou Tiago Oliveira.

Os trabalhadores da Coca-Cola cumprem hoje uma greve de 24 horas convocada pela Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT), por "aumentos salariais dignos e pela negociação do caderno reivindicativo".

Segundo fontes sindicais, a greve, que abrange todos os trabalhadores da empresa a prestar serviço em território nacional, paralisou a produção no primeiro turno (00:00/08:00) da fábrica de Palmela.

GR // EA

Lusa/Fim