Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,46%, o tecnológico Nasdaq subiu 1,19% e o alargado S&P500 avançou 1,03%.

"Foi uma sessão positiva", resumiu Peter Cardillo, da Spartan Capital, com Wall Street a recuperar as cores depois do final da semana passada, no seguimento de afirmações de dirigentes da Fed consideradas moderadas e sobretudo depois de conhecidos os números sobre o mercado de trabalho, divulgados na sexta-feira.

Estes mostraram um arrefecimento do mercado de trabalho, precisamente o que a Fed procura para conseguir colocar o crescimento dos preços em dois por cento.

"Os resultados das empresas continuam a ser positivos e os dados sobre o emprego confortaram a esperança de a Fed reduzir as taxas este ano", acrescentou Cardillo.

A economia dos EUA criou menos empregos do que previsto em abril, 175 mil em vez dos 2540 mil esperados e depois dos 315 mil no mês anterior.

Já a taxa de desemprego aumentou ligeiramente, de 3,8% para 3,9%.

Este arrefecimento do mercado laboral é necessário, segundo a Fed, para arrefecer a economia e a alta dos preços.

Vários membros da Fed falaram hoje, entre o presidente do ramo da instituição em Nova Iorque, John Williams. Este disse que poderia haver "eventualmente uma descida das taxas", mas que o seu nível atual estava em "boa posição".

Já o presidente do banco da Fed em Richmond, Thomas Barkin, mostrou-se otimista durante um discurso sobre a trajetória da inflação, considerando que "o efeito pleno das taxas elevadas ainda estava por acontecer".

