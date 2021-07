"Sabemos que o nosso resultado em termos absolutos é claramente satisfatório", adiantou, na conferência de imprensa de apresentação de resultados do banco, o presidente da Comissão Executiva da CGD, Paulo Macedo.

Conforme precisou este responsável, em todas as variáveis de 'stress', a CGD perdia 300 pontos base de capital, quando a média de perda das outras instituições financeiras que participaram foi de 497 pontos.

Paulo Macedo notou ainda que a perda de capital foi menor do que a registada no anterior teste.

"A Caixa tem uma menor destruição de capital do que os outros bancos. Em termos da sua gestão mais prudente, é aqui mais uma vez assinalada e premiada", concluiu.

A EBA apresentou hoje os resultados dos testes de 'stress' aos principais bancos da zona euro que no ano passado não se realizaram devido à pandemia.

O exame deste ano submeteu as entidades bancárias a um cenário especialmente adverso a fim de poder avaliar a sua capacidade de resistir a um hipotético cenário de recessão prolongada.

A EBA, com sede em Paris, dirige todo este processo em conjunto com o Banco Central Europeu (BCE) e as autoridades nacionais de supervisão.

Quando começou a crise sanitária na Europa, em março de 2020, a EBA anunciou que adiava por um ano os testes de 'stress', uma vez que a prioridade dos bancos nesse momento era enfrentar a crise.

A CGD e o Banco Comercial Português (BCP) participam nos testes de 'stress' da Autoridade Bancária Europeia (EBA).

PE (EO) // CSJ

Lusa/Fim