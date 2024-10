Segundo o ponto de situação feito à Lusa pela empresa do grupo EDP, "as equipas já estão no terreno e a expectativa é de ter tudo reposto até ao final da manhã".

As causas das avarias foram, sobretudo, quedas de árvores e projeção de ramos que danificaram postes e condutores, deixando sem energia, pelas 09:00, de quarta-feira, cerca de 400 mil clientes.

A empresa responsável pela operação da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal continental em baixa, média e alta tensão admitiu, na quarta-feira, que devido à "gravidade dos danos encontrados" em alguns casos a reposição seria mais demorada.

"Face ao esforço das equipas no terreno, que estão a trabalhar desde as 05:00 [de quarta-feira], estamos a mobilizar operacionais de outras áreas geográficas para permitirmos rotação operacional e mantermos este esforço de recuperação na reposição da energia a todos os clientes afetados", salientou a E-Redes, em comunicado.

De acordo com a informação hoje recebida, os trabalhos de reposição da energia elétrica deverão ficar concluídos no final desta manhã.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a região Norte foi a mais afetada pelo temporal, com muitas quedas de árvores devido ao vento forte.

A ANEPC registou entre as 18:00 de terça-feira e as 09:00 de quarta-feira 1.329 ocorrências relacionadas com o vento forte.

