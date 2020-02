Centros da Chamusca trataram 398 mil toneladas de resíduos industriais perigosos em 2019 Os dois Centros Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos (CIRVER) localizados na Chamusca receberam 398 mil toneladas de resíduos industriais perigosos de proveniência nacional e internacional em 2019, tendo a maioria sido depositada em aterro. economia Lusa economia/centros-da-chamusca-trataram-398-mil_5e453b99f000f412c3b12fdb





Os dados foram fornecidos à Lusa pelos administradores dos dois CIRVER que funcionam no Eco Parque do Relvão, freguesia da Carregueira, na Chamusca, desde 2008, viabilizando uma solução específica para cada tipo de resíduos, sobretudo industriais perigosos.

De acordo com Jorge Afonso, administrador do CIRVER SISAV, no último ano o centro "tratou 208.000 toneladas de resíduos perigosos, das quais 18% de proveniência internacional". A componente de resíduos para eliminação com proveniência do estrangeiro foi de 11% dos resíduos totais do SISAV, representando aproximadamente 60% das importações.