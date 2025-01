O bacará no chamado mercado de massas atingiu receitas de 137,9 mil milhões de patacas (16,7 mil milhões de euros) no ano passado, revelou a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Este valor representa um aumento de 24,8% em comparação com 2023 e também uma subida de 14,2% em relação ao anterior recorde, fixado em 2019, antes do início da pandemia de covid--19.

Em 2024, o bacará de massas representou 60,8% do total das receitas do casinos no território, sendo de longe o jogo de fortuna e azar mais procurado pelos apostadores chineses.

Macau é a capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Ainda assim, no ano passado as receitas totais dos casinos da cidade -- 226,8 mil milhões de patacas (27,5 mil milhões de euros) -- representaram apenas 77,5% do registado em 2019.

Isto porque as grandes apostas (jogo VIP) em Macau estiveram somente a 40,5% dos níveis fixados antes da pandemia, apesar de terem subido 21,2% em 2024, para 54,8 mil milhões de patacas (6,64 mil milhões de euros).

Em 2019 o chamado jogo bacará VIP representava 46,2% das receitas totais dos casinos de Macau. Mas em 2024 este segmento ficou--se por uma fatia de 24,1%.

As grandes apostas foram afetadas pela detenção do líder da maior empresa angariadora de apostas VIP do mundo, em novembro de 2021.

O antigo diretor executivo da Suncity, Alvin Chau Cheok Wa, foi condenado em janeiro de 2023 a 18 anos de prisão por exploração ilícita de jogo e sociedade secreta, num caso que fez cair de 85 para 18 o número de licenças de promotores de jogo emitidas em Macau.

Em abril de 2023, o antigo líder de uma outra angariadora de apostas VIP em Macau, o Tak Chun Group, Levo Chan Weng Lin, foi condenado a 14 anos de prisão por crimes que vão desde o jogo ilegal ao branqueamento de capitais.

Em 2024, a região semiautónoma chinesa ainda registou nove milhões de patacas (1,09 milhões de euros) em receitas das apostas em corridas de cavalos, que terminaram em 30 de março.

Após mais de 40 anos, o Governo de Macau anunciou em 15 de janeiro de 2024 a rescisão do contrato devido às "dificuldades de operação" da concessionária do hipódromo, que tinha vindo a acumular prejuízos desde 2002.

A Companhia de Corridas de Cavalos de Macau, S.A estava ligada à Sociedade de Jogos de Macau (SJM), uma das seis operadoras de casinos do território, fundada pelo falecido magnata Stanley Ho Hung Sun (1921--2020).

Em julho de 2018, a região já tinha deixado de ter corridas de galgos, após o encerramento do canídromo, também ligado à SJM, num terreno com 40 mil metros quadrados, na península de Macau.

