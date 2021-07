Casa dos Direitos considera "lamentável" o que está a acontecer na Guiné-Bissau

O presidente do consórcio da Casa dos Direitos na Guiné-Bissau, Gueri Gomes, disse hoje que o que está a acontecer no país é "lamentável", referindo-se ao protesto pacífico dispersado pelas forças de segurança com gás lacrimogéneo.