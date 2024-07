Além de Isabel Furtado, os novos administradores eleitos são Frederico Silva Pinto, Carla Chousal e António Marquez Filipe, estes dois últimos reconduzidos da anterior administração.

O Conselho de Fundadores da Casa da Música procedeu à eleição dos quatro elementos do conselho de administração, designados pelas entidades privadas que integram, para o triénio 2024-2026.

A Câmara Municipal do Porto e a Área Metropolitana do Porto designarão, oportunamente, o seu representante conjunto no CA da Casa da Música, enquanto o Estado, através do Ministério da Cultura, havia já designado, Álvaro Teixeira Lopes e André Tavares.

JFO // MAG

Lusa/Fim