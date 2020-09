A conclusão consta dos resultados do inquérito realizado em Tete, em que a presença de anticorpos no sangue varia, por bairro, entre zero e 1,17% - a seropositividade mostra que a pessoa já teve contacto com o vírus, mas não revela, necessariamente, uma infeção ativa.

O mesmo tipo de inquérito já foi feito em Maputo, Pemba, Nampula e Quelimane, decorrendo atualmente na Beira.

Na capital moçambicana, onde se tem acumulado o maior número de novos casos, a seropositividade média é de 3,8%, segundo dados divulgados em 31 de agosto.

Em Tete, "a exposição é maior em adolescentes e jovens", sendo que "os grupos profissionais com mais resultados positivos são a Polícia da República de Moçambique (PRM), polícia municipal e transportadores", detalha o documento.

Moçambique tem um total acumulado de 7.262 casos de covid-19 com 49 mortes e 4.350 dados como recuperados.

Em Moatize, junto a Tete, situam-se as principais minas de carvão de Moçambique, sendo que o minério é um dos principais produtos de exportação do país.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 978.448 mortos e quase 32 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

