A funcionar em sinal aberto em Cabo Verde desde o ano passado, a TVA começa hoje a ser difundida em Portugal, através do canal 197 da MEO, uma aposta que se prende com a forte presença de cabo-verdianos em Portugal e também com a estratégia de entrar no mercado europeu, segundo o administrador.

Saulo Montrond disse ainda à agência Lusa que, em relação à informação, o canal terá jornalistas em Portugal que irão cobrir a atualidade da comunidade e noticiar os casos de sucesso dos naturais de Cabo Verde em Portugal e seus descendentes.

"A TVA irá transmitir notícias de Cabo Verde em Portugal e de Portugal para Cabo Verde", avançou.

Mas a aposta deste canal é sobretudo na produção cabo-verdiana para a ficção e entretenimento "de grande qualidade".

"Vamos produzir a primeira série televisão 100 por cento cabo-verdiana, que se chamará Lua Minguante, produzida e filmada em Cabo Verde, mas também com imagens em Portugal e nos Estados Unidos e atores desses países", disse o administrador.

Para já, está a arrancar a formação de artistas e técnicos nas várias áreas, adiantou.

Segundo Saulo Montrond, a TVA pretende avançar em mais Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), nomeadamente Angola, Moçambique e são Tomé.

"Estamos a negociar a nossa entrada em outros países, como a Nigéria", revelou ainda.

A apresentação da TVA decorre hoje no Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV), em Lisboa.

