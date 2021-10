"O projeto tem um enfoque especial nas mulheres e raparigas e contribuirá para a melhoria do acesso aos serviços sociais básicos de saúde e educação de qualidade e para a expansão dos meios de subsistência", refere, em nota, o Parque Nacional da Gorongosa, uma das áreas de conservação mais importantes de Moçambique.

O projeto, designado "Paz através da Ação Económica e Empoderamento das Comunidades", terá a duração de cinco anos, um período em que serão desenvolvidas várias iniciativas de "abordagem integrada" e centradas nas comunidades para combater a pobreza e melhorar a inclusão.

"O projeto oferece uma oportunidade para promover a dignidade humana e o empoderamento económico e social dos mais pobres e vulneráveis, especialmente mulheres e raparigas num ambiente de paz e governação inclusiva", acrescenta a nota.

O Parque Nacional da Gorongosa é hoje uma das principais áreas de conservação de Moçambique, com uma grande variedade de vida selvagem.

Localiza-se na província de Sofala, na extremidade sul do Vale do Rift do leste africano, com uma área de cerca de 4.000 quilómetros quadrados.

O parque da Gorongosa acolhe alguns dos ecossistemas biologicamente mais ricos e geologicamente diversos do continente, estando atualmente a ser revalorizado com várias iniciativas após ter sido fortemente afetado pela guerra civil de 16 anos em Moçambique.

